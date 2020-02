António Carvalho pronuncia-se sobre as obras na Avenida

António Carvalho, vereador do PSD na Câmara Municipal de Vila Real, esteve no programa “Politicamente Incorreto” da Universidade FM, no passado dia 28 de janeiro. Lá, pronunciou-se sobre vários pontos da atualidade, nomeadamente sobre a intervenção na Avenida Carvalho Araújo, que, segundo ele, não inclui a questão da criação de mais parqueamento. “Relativamente ao projeto, há uma absoluta necessidade de estacionamento na cidade de Vila Real. Aquilo que eu e o PSD defendemos é que, atempadamente, devia haver uma preocupação relativamente à necessidade de fazer um crescimento do parqueamento. Quando falamos em parqueamento, não estamos a falar em parqueamento pago, nem em parqueamento onde todos estão a ter de contribuir. Estamos sim a falar de um parqueamento que seja compensado, de alguma forma, àqueles que querem utilizar o comércio tradicional, e que, de alguma forma, podem ser compensados gratuitamente por uma ou duas horas”, explicou o vereador do PSD.

Relativamente à loja do cidadão, António Carvalho confessou que não entende o porquê de o Executivo Municipal não ter comprado o edifício, em vez de fazer um contrato de arrendamento, acabando por fazer “um mau negócio”. “Era importante fazer a aquisição do imóvel. O que nós queríamos é denotar a possibilidade de o edifício passar para a posse da Câmara Municipal. E, por uma razão objetiva e clara, que é uma razão de ordem financeira: o custo do edifício são 826 mil euros. A Câmara Municipal está a pagar 11 mil euros de renda há cerca de um ano. Já estamos quase nos 150 mil euros de renda. Ainda não foi feita obra nenhuma e já estamos a pagar 150 mil euros. Se a Câmara Municipal recorresse a um empréstimo, em 20 anos, a uma taxa de juro de 2%, dava 4 mil euros por mês. Ao final de 20 anos, a CMVR era dona e proprietária do imóvel”, explicou António Carvalho.

Por fim, o vereador António Carvalho defendeu que o reativar algumas tradições, como as Marchas Populares, e o reforço da animação na cidade são pontos positivo do executivo camarário, tal como a descentralização de competências nas freguesias, no entanto o vereador da oposição diz que “falta ambição a Rui Santos”.

António Carvalho vereador do PSD na Câmara de Vila Real afirmou também que não será candidato pelo seu partido às próximas eleições autárquicas.