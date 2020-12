António Carreira eleito novo Provedor da Misericórdia de Lamego

António Pinto Carreira é o novo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego para o quadriénio 2021-2024. A eleição dos corpos gerentes da instituição decorreu a 18 de dezembro, sendo o novo líder o único candidato que se apresentou a sufrágio para suceder a António Marques Luís. “Aceitei este estimulante desafio, acompanhado por um conjunto de homens bons. Faço-o com gosto, empenhado e com a melhor das vontades de servir o próximo. O nosso trabalho, apesar de vir a ser diferente, será a continuação da obra iniciada nos mandatos anteriores que integrei como secretário da Mesa Administrativa. Quero continuar a reafirmar esta Santa Casa como uma interlocutora importantíssima no campo da economia social local e na região”, explica. A tomada de posse está agendada para o dia 8 de janeiro.

Advogado de profissão e vereador da Câmara Municipal de Lamego, António Carreira elege a reorganização dos recursos humanos, enquadrada na visão e nos valores da Santa Casa, e a consolidação da sua situação financeira, sem descurar a melhoria dos serviços prestados, como objetivos prioritários a desenvolver ao longo do próximo mandato. Em simultâneo, pretende aprofundar a colaboração da Misericórdia de Lamego com as principais instituições locais e regionais e requalificar as instalações do antigo Hospital de Lamego com vista à eventual fixação de novos serviços ligados à saúde. A juntar a isto, ambiciona reforçar a vertente cultural desta instituição que tem um legado histórico de mais de cinco séculos.

Os novos corpos sociais estão empenhados em consolidar a Misericórdia de Lamego como uma instituição de referência na oferta e nas respostas na área da solidariedade social. “Queremos oferecer aos utentes e aos Irmãos serviços de elevada qualidade técnica e humana, procurando sempre a melhoria das condições e da qualidade de vida da comunidade que servimos e, em particular, daqueles que a nós recorrem”, fundamenta António Carreira.

Na sequência dos resultados do último ato eleitoral, Fernando Sousa mantém-se como Presidente da Mesa da Assembleia Geral durante os próximos quatro anos, enquanto que António Luís Araújo é o novo Presidente do Conselho Fiscal.