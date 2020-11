Antigo matadouro dá lugar ao novo Centro Cívico de Lamego

O Município de Lamego vai transformar o antigo matadouro municipal num moderno Centro Cívico que estará disponível para toda a comunidade com um conjunto de novas funcionalidades. Com características arquitetónicas da primeira metade do século XX, o edifício encontra-se num estado de total abandono e ruína, servindo nas últimas décadas para depósito de diversos materiais e de veículos abandonados recolhidos na via pública. No futuro, o imóvel estará dotado das condições necessárias para acolher um novo espaço de encontro e de exposições que funcionará como alavanca de dinamização estratégica da zona envolvente.

O projeto de reabilitação do antigo matadouro municipal incidirá no corpo central do edifício e em duas alas laterais de menor porte, para além de um logradouro. O início desta intervenção está previsto para o próximo mês de dezembro e terá a preocupação de articular o futuro Centro Cívico com a envolvente urbana e paisagística, ligando-o aos restantes pontos estruturais da cidade através da articulação com a rede de transportes públicos. Estará ainda ligado ao novo Parque Urbano, a maior zona verde pública da cidade, que a Câmara Municipal de Lamego começará em breve a construir.

Adjudicada à firma “Manuel Pereira da Cruz & Filhos”, pelo valor de 824 mil euros, mais IVA, esta obra é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER. Dado o interesse arquitetónico e urbanístico do imóvel, esta requalificação integra o Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) da cidade de Lamego.