Antigas escolas de Lamego à venda esta quinta-feira

Para garantir uma melhor utilização dos imóveis, devolutos desde há muitos anos, por parte da iniciativa privada que poderá garantir a adequada recuperação e dinamização, a Câmara Municipal de Lamego vai colocar à venda os edifícios de quatro antigas escolas primárias. Para isso, abriu um procedimento por hasta pública que decorrerá no Salão Nobre dos Paços do concelho, esta quinta-feira, dia 19, pelas 10 horas.

Os edifícios escolares a alienar estão situados em Parada do Bispo, Molães (Penajóia), Pretarouca e Valdigem. O valor base de licitação destes prédios urbanos é, respetivamente, de 69 mil euros, 61 mil e 200 euros, 50 mil euros e 75 mil euros. No âmbito deste processo de hasta pública, são admitidos apenas, para cada lote, lanços e/ou múltiplos de 1500 euros, à exceção da alienação da escola primária de Pretarouca, no qual serão admitidos lanços de 1000 euros.

Os interessados podem consultar o respetivo caderno de encargos no Gabinete de Atendimento do Município de Lamego, todos os dias úteis, das 8h30 às 17 horas.