Animadores/vigilantes das escolas do 1º ciclo participaram em mais um bloco de formação

No âmbito do desenvolvimento dos Serviços de Apoio à Família, o Município de Vila Real, em parceria com os Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado de Mateus e as Unidades de Cuidado na Comunidade de Vila Real I e II, promoveu, entre os dias 9 e 17 de abril, mais um bloco de formação, com duração de 35 horas, dirigido aos Animadores/Vigilantes que desempenham funções nas Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Vila Real.

Os temas abordados neste bloco formativo foram “Gestão de Conflitos”, “Trabalho em Equipa”, “Consciencialização dos SAF” e “Primeiros Socorros”. Os Animadores/Vigilantes tiveram ainda a oportunidade de participar no VI Fórum de Manipuladores de Alimentos.

A figura do Animador desempenha um papel central nos Serviços de Apoio à Família, pois são eles que assumem a responsabilidade de promover a vida do grupo e de cada criança individualmente. Existem três áreas de competência fundamentais que cada Animador deverá desenvolver: o Saber-saber, o Saber-ser e o Saber-fazer. Estas competências contribuem para que os Animadores proporcionem momentos que promovam o desabrochar das crianças e o caminho para a felicidade de cada uma em particular.