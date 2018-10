Decorreu, entre os dias 4 e 7 de setembro, mais um bloco de formação dirigido a animadores e vigilantes que irão colaborar com o Município de Vila Real no corrente ano letivo. A formação teve início no dia 4 de setembro, no Teatro Municipal, com a participação de todos os animadores e vigilantes nas “II Jornadas de Educação”. Nos dias que se seguiram foram abordados e debatidos diversos temas, nomeadamente, “Escola Inclusiva”, em parceria com os dois Agrupamentos de Escolas, e “Cuidados de Saúde e Relações interpessoais”, em parceria com a UCC I e UCCII.

Ainda que a organização dos espaços e das atividades a desenvolver no SAF se caracterize essencialmente pela componente lúdica, de tempo livre e informal, todas as relações mantidas com as crianças têm uma função educativa pelo que é fundamental investir na formação destes profissionais com vista à aquisição e aperfeiçoamento de algumas competências educativas.

Recorde-se que o pessoal não docente garante o funcionamento do Serviço de Apoio à Família (SAF), que tem como objetivo assegurar horários complementares adequados para o desenvolvimento de atividades de animação e de apoio à família (AAAF), na educação pré-escolar, e para o desenvolvimento da componente de apoio à família (CAF), no 1º ciclo do ensino básico. As suas funções passam essencialmente pelo acompanhamento das crianças nos períodos não letivos, como os recreios, a pausa para almoço, o acolhimento e o prolongamento de horário. Atendendo ao tempo que passam com as crianças, torna-se fundamental investir na sua formação contínua, para que se possa garantir a pais e encarregados de educação que os seus filhos/educandos têm sempre o melhor acompanhamento possível.

No âmbito da implementação destes serviços a autarquia procedeu também à entrega do fardamento aos novos colaboradores. Refira-se que a uniformização do fardamento tem como objetivo principal facilitar a identificação dos animadores e vigilantes que desempenham funções nas escolas, ao mesmo tempo que ajuda a promover valores como o profissionalismo, organização, asseio, segurança e pertença.