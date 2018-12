Concretizar desejos de crianças com doenças graves e/ou raras dos 3 aos 18 anos, é a Missão da Fundação Make-a-Wish. O Município de Vila Real, sensível a causas tão nobres quanto esta, convidou as Escolas da rede pública e privada e todos os Agrupamentos de Escuteiros do Concelho de Vila Real para colaborarem na campanha de angariação de fundos que a Fundação promove nesta época do ano, a nível nacional.

Colaboraram com esta missão cerca de 1600 crianças, jovens e adultos, dos 3 aos 93 anos, através da adquisição de uma estrelinha pelo valor simbólico de 1€, onde foi deixada uma sua mensagem de ESPERANÇA dedicada a cada uma das crianças que vive uma situação de doença.

As estrelinhas estão expostas na tenda multiusos, que se encontra na praça do Município para apoio às mais diversas atividades Natalícias, chamando a atenção de toda a população Vila-realense para esta causa. De destacar o apoio que os Escuteiro da Bila deram para a construção da base de suporte à exposição das estrelas Make-a-Wish.

Em resultado desta iniciativa o Município de Vila Real irá proceder à transferência da verba angariada, cerca de 1.600€, para a Fundação Realizar um Desejo, representante legal em Portugal da Make-a-Wish.

