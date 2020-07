André Fontoura Faria eleito líder da JSD do Distrito de Vila Real

A Moção de Estratégia Global “Liderar o Futuro”, subscrita pelo único candidato à presidência da JSD do Distrito de Vila Real, André Fontoura Faria, obteve 93% dos votos dos delegados votantes ao V Congresso Distrital da JSD de Vila Real.

A votação da Moção de Estratégia Global e a eleição dos novos órgãos da JSD constituíram o penúltimo ponto da ordem de trabalhos do Congresso Distrital da JSD de Vila Real, que decorreu no passado dia 19 de julho, em Santa Marta de Penaguião, e terminou com a intervenção do consagrado novo líder da JSD Distrital de Vila Real, o flaviense André Fontoura Faria.

Os delegados ao V Congresso Distrital da JSD de Vila Real elegeram, ainda, a valpacense Daniela Vassal, como a nova Presidente da Mesa do Congresso Distrital da JSD de Vila Real, que sucedeu a Jorge Miguel Teixeira, actual Presidente da JSD de Santa Marta de Penaguião, no mesmo cargo.

André Fontoura Faria, na apresentação da sua moção de estratégia global, referiu que “pretende uma JSD Distrital de Vila Real que se afirme na linha da frente pela luta das principais causas das gerações mais jovens da região, concretizada, nomeadamente, na apresentação de propostas práticas e concretas voltadas para a melhoria das suas condições de estudo, emprego, habitação e constituição de família”.

Num discurso disruptivo e irreverente, o novo Presidente da Comissão Política Distrital da JSD de Vila Real afirmou, ainda, que “quer uma JSD capaz de promover e saber discutir os grandes temas da região, por entender que as novas gerações que fazem parte do futuro dessa mesma região não podem continuar a ficar de fora da tomada de decisões políticas que dizem respeito ao seu próprio futuro”, acrescentou, também, a “necessidade de erguer um combate contra o centralismo político e administrativo, que entende não se esgotar somente no centralismo das cidade de Lisboa ou do Porto, mas estando igualmente presente no centralismo exercido pela nossa capital de distrito, a cidade de Vila Real”.

André Fontoura Faria, Jurista, licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e Mestre em Direito Fiscal pela Universidade Católica do Porto, era até agora secretário-geral da JSD Distrital de Vila Real, e sucede, assim, a José Amável Borges na liderança desta estrutura.”