Andebol: AAVR nas seleções regionais de iniciados masculinos

Decorreu nos dias 6 e 7 de janeiro, a 1ª fase da Zona 1 do Torneio de Seleções Regionais de Iniciados Masculinos, no Pavilhão Desportivo da Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto.

A dar continuidade há época desportiva passada, a Seleção Regional da Associação de Andebol de Vila Real, voltou a participar nesta competição nacional, onde se encontram os melhores atletas do escalão.

Na zona 1 além da Seleção da A.A.V.R., participaram as seleções de Viseu/Guarda, Braga e Porto, estas duas últimas, finalistas da edição anterior.

O primeiro jogo da primeira jornada colocou frente a frente, Braga e Vila Real. Com uma diferença técnica, tática e física, a equipa bracarense cedo se distanciou no marcador. Um jogo onde se evidenciaram as muitas falhas técnicas, ao nível do passe e recepção da equipa de Vila Real, que foram aproveitadas pela seleção de Braga com saídas rápidas para ataque. Braga com uma defesa 3:3 muito avançada e com pressão às primeiras linhas, criou muitas dificuldades aos atletas da seleção de Vila Real, obrigando-os a atacar muito longe da baliza e a errar muitos passes. Com pouca mobilidade no ataque, os erros foram-se acumulando, e no final o resultado foi de 54-8 (com 26-4 ao intervalo) favorável a Braga. No outro jogo do dia, o Porto derrotou Viseu/Guarda, com uns expressivos 49-28.

O segundo dia começou com uma manhã muito fria em Celorico da Basto. Nesta segunda jornada, Vila Real jogou com o Porto e o jogo teve as mesmas características do dia anterior com Braga. Muitas falhas técnicas, lentos na recuperação defensiva, e com o Porto a defender idêntico à seleção de Braga, com uma defesa muito avançada também. No final o resultado foi de 10-59, favorável à A.A.Porto, com 4-32 ao intervalo. No segundo jogo da manhã, mediram forças Braga e Viseu/Guarda. Os primeiros, ainda com o “fantasma” da derrota na 1ª fase da edição da época passada, entraram sem temor do adversário, liderando sempre o jogo. No final, vitória para Braga, por 38-28.

A última jornada desta primeira fase, jogou-se na tarde de domingo. Viseu/Guarda venceu o jogo com Vila Real por 41-20 (22-13 ao intervalo), mas aqui a equipa da A.A.Vila Real conseguiu diminuir ligeiramente o número de falhas técnicas que cometeu nos dois jogos anteriores, fruto também de uma defesa 5:1, mais recuada por parte do adversário. Bem na finalização esteve o atleta Diogo Guedes (A.D.Godim), com doze golos marcados nesta partida.

De salientar ainda a prestação dos dois guarda-redes, José Pedro Borges (A.D.Godim) e Sandro Carvalho (S.V.R.Benfica) nos três jogos realizados nesta competição.

O jogo mais aguardado desta primeira fase (A.A.Porto x A.A.Braga) caracterizou-se por um equilíbrio de forças de início a fim, com ligeira vantagem para os atletas da Associação do Porto na segunda metade da partida. Jogo com um nível técnico e táctico muito acima da média, e atletas com uma “cultura andebolística” muito elevada, ricos em soluções para as dificuldades que, tanto uns como outros, iam criando a nível defensivo. Muito público, afeto a ambas as equipas, na bancada do Pavilhão da Escola de Celorico de Basto (“casa” do BECA) a assistir ao jogo, mas no final a festa foi para os atletas da A.A.Porto que venceram por 35-31.

No final a classificação desta primeira fase ficou assim ordenada: 1ª – A.A.Porto – 9 pontos; 2ª A.A.Braga – 7 pontos; 3ª A.A.Viseu/Guarda – 5 pontos; 4º – A.A.Vila Real – 3 pontos.

Apurados para a Fase Final ficaram já Porto e Braga. Os terceiros e quartos classificados irão disputar uma Fase Intermédia nos próximos dias 17 e 18 de fevereiro.

Dar, contudo, os parabéns aos atletas da Seleção Regional de Vila Real, que lutaram com “todas as suas armas” contra seleções de topo no panorama andebolístico nacional. A arbitragem esteve a cargo dos árbitros da Associação de Andebol de Braga.

Referência também à organização local desta primeira fase: a Câmara Municipal de Celorico de Basto bem como aos responsáveis do BECA, incansáveis no apoio às quatro seleções presentes.

A Direção da Associação de Andebol de Vila Real aproveita também para deixar um agradecimento aos pais dos atletas que se deslocaram a Celorico de Basto, aos clubes, treinadores e dirigentes, bem como ao patrocinador principal das seleções: ”Cabanelas – Centro de Inspeções”.

O próximo treino da Seleção masculina será realizado no dia 20 de janeiro, no Pavilhão da Escola Morgado Mateus, em Vila Real, para preparação da Fase Intermédia desta competição.

