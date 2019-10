Andar de transportes públicos em Mondim de Basto vai ser mais barato

O Município de Mondim de Basto vai aplicar medidas para a redução das tarifas nos transportes públicos, já no próximo mês de outubro.

O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) tem objetivos sociais e ambientais que visam, por um lado, combater os efeitos negativos associados à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído e o consumo de energia; e, por outro, atrair passageiros para o transporte público, apoiando as Autoridades de Transporte com uma verba anual, que lhes permita operar com tarifários e ofertas mais ajustadas à necessidade da população.

Em Mondim de Basto este programa prevê comparticipações que chegam aos 50% e que abrangem situações variadas como o cartão valor pré-pago, o passe social, o passe estudante 4_18 ou mesmo o bilhete simples.

Está ainda prevista a aplicação de descontos de 20% e 25% nos passes Sub23, para os utilizadores beneficiários da Ação Social Direta, mas também para os não beneficiários.

Os munícipes poderão consultar informações mais detalhadas sobre esta medida, diretamente na empresa de transportes Transdev ou no site do município em http://municipio.mondimdebasto.pt