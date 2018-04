Ana Sofia Nóbrega conquista quinze títulos nacionais em luanda

A atleta Ana Sofia Nóbrega participou no Campeonato Nacional Absoluto Angolano de Piscina Curta, ao serviço do Onda Sport Clube, numa competição que teve lugar na Piscina do Clube Náutico da Ilha de Luanda entre 13 e 15 de Abril. A nadadora vila-realense sagrou-se Campeã Nacional nas quinze provas individuais em que participou e somou ainda mais quatro medalhas em estafetas. Assim, os títulos individuais da atleta Ana Sofia Nóbrega foram nas provas de 50 Livres (28.94), 100 Livres (1.03.37), 200 Livres (2.18.29), 800 Livres (10.26.17), 1500 Livres (19.40.94), 50 Costas (33.57), 100 Estilos (1.11.89), 200 Estilos (2.39.81), 50 Mariposa (29.63), 100 Mariposa (1.07.75) e 200 Mariposa (2.33.43), sendo as provas de estafetas os 4×50 Livres (3º lugar, 2.11.35), 4×100 Livres (3º lugar, 4.58.79), 4×50 Estilos (2º lugar, 2.25.93) e 4×100 Estilos (2º lugar, 5.34.05).

A atleta do Ginásio Clube Vila Real esteve assim mais uma vez em destaque por terras angolanas, como já vem sendo hábito ao longo do percurso desportivo da nadadora e acrescentando mais quinze títulos ao seu já vasto palmarés.