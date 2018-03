Ana Guedes com mínimo para os Jogos Olímpicos da Juventude

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por quatro atletas nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos que tiveram lugar no Funchal, com o principal destaque a pertencer a Ana Margarida Guedes que conquistou um título nacional Júnior e um Absoluto, dois Recordes Nacionais e assegurou o apuramento para os Jogos Olímpicos da Juventude que terão lugar em Buenos Aires (Argentina) de 6 a 18 de Outubro. A nadadora vila-realense foi primeira classificada nas eliminatórias dos 50 metros Mariposa batendo o Recorde Nacional Júnior 17 anos com o tempo de 27.86 e assegurando desde logo mínimo para os Jogos Olímpicos da Juventude. Na final da prova, Margarida Guedes manteve o primeiro posto juntando os títulos de Campeã Nacional Júnior e Campeã Nacional Absoluta, melhorando o seu próprio Recorde Nacional realizado nas eliminatórias para o tempo de 27.63. Ana Guedes foi ainda 3ª classificada em Juniores nas provas de 50 e 100 metros Costas com os tempos de 30.55 e 1.06.04, isto após ser 5ª e 7ª nas finais A das respectivas provas. A nadadora do GCVR esteve novamente em destaque ao vencer a final B dos 100 Mariposa com o tempo de 1.04.56. Por outro lado, Ana Sofia Leite marcou presença em duas finais A nas provas de 50 e 100 metros Costas, onde foi 7ª e 8ª classificada com as marcas de 31.10 e 1.06.38. De registar as provas de 50 e 100 Livres onde a nadadora do GCVR foi 11ª e 14ª no escalão de Absolutos com as marcas de 28.68 e 1.03.51. Em Masculinos, a destacar o 6º lugar de Luis Carvalho na final B dos 50 Mariposa com o tempo de 26.62 e ainda o 15º lugar nos 50 Bruços em Absolutos com o tempo de 33.23. Francisco Afonso (escalão Juvenis B) nos 100 Bruços conquistou um excelente 4º lugar com o tempo de 1.13.11, ficando a apenas duas décimas do pódio. O jovem nadador do GCVR foi ainda 9º nos 200 Bruços com a marca de 2.43.29.

A equipa do GCVR esteve assim em excelente plano somando um total de quatro medalhas e a presença em sete finais, com o ponto alto protagonizado por Ana Margarida Guedes que soma mais dois Recorde Nacionais ao seu currículo e a participação em mais uma competição internacional de renome.