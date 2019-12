Amanhã não se esqueça de dar o “pito”!

Esta sexta-feira, dia 13 de dezembro, é o dia de Santa Luzia, e, como nos diz a tradição, as mulheres têm de dar o Pito aos homens.

O Pito, um doce tradicional vila-realense, teve origem nas mãos duma freira gulosa que foi enviada para o convento com o objetivo de transformar o pecado da gula em virtude.

Um dia, enquanto aplicava curativos aos doentes com pachos de linhaça (uns panos nos quais estava o curativo e aos quais se dobravam as pontas para o centro de forma a não perder o conteúdo), a freira teve uma visão e acorreu para a cozinha.

De seguida, com base no formato dos pachos de linhaça, dobrou a massa que, no seu interior, tinha compota de abóbora.

Quando terminou, escondeu-os, pois estava proibida de sucumbir ao pecado da gula. Porém, quando passou por perto da madre superiora, que era cega, esta sentiu o cheiro adocicado e perguntou-lhe o que transportava, ao que a freira gulosa respondeu “São pachos de linhaça para os doentes”.

À noite, Maria Ermelinda sucumbiu ao pecado da gula, sem se sentir culpada, pois ninguém desconfiava do estratagema.

Até hoje, a tradição mantém-se, celebra-se na Capela de Vila Nova e, em Vila Real, as senhoras oferecem o Pito aos senhores, para que, na festa de S. Brás, em fevereiro, estes lhes ofereçam a Gancha, uma bengala de açúcar caramelizado.