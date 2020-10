“Amália: Ditadura e Revolução” na Biblioteca Municipal de Alijó

No ano em que se comemora o centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues, o escritor e Grande Repórter da revista Visão, Miguel Carvalho, esteve na Biblioteca Municipal de Alijó, a 3 de outubro, para apresentar o seu livro “Amália: Ditadura e Revolução”.

Durante a sessão de lançamento da obra, o escritor afirmou que espera que este livro possa abrir novos caminhos para o surgimento de outras publicações dedicadas à “Rainha do Fado”.

Apesar de ser a voz de Portugal no Mundo, Miguel Carvalho considera que Amália é uma figura ainda pouco estudada, havendo poucas referências e obras sobre a fadista. O livro “Amália: Ditadura e Revolução – A história secreta” revela uma extensa investigação jornalística que o escritor espera que possa despertar o interesse da academia.

A sessão de lançamento do livro seguiu todas as normas de segurança decorrentes do atual contexto de pandemia.