Alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Boticas com acesso à “Escola Virtual”

A Câmara de Boticas oferece, pelo quinto ano consecutivo, o acesso à plataforma digital “Escola Virtual” a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos e respetivos professores, do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, para o ano letivo 2020/2021, sendo que a Autarquia assume a totalidade dos custos associados à adesão ao serviço educativo.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, referiu que “a educação das crianças e jovens do nosso Concelho é uma das prioridades do executivo municipal e, neste período conturbado que vivemos devido à Covid-19, torna-se cada vez mais importante o ensino com recurso a plataformas educativas online”, acrescentando que “esta medida, além de contribuir para o princípio da igualdade de oportunidades permite, também, o combate ao insucesso escolar”.

Com o acesso à “Escola Virtual”, que disponibiliza conteúdos digitais para vários níveis de ensino e diferentes disciplinas, os alunos podem complementar o estudo tradicional com atividades interativas online o que, por um lado, lhes permite ter ao seu dispor métodos de ensino e acompanhamento mais atrativos e, por outro, motivá-los na aprendizagem de novos conhecimentos.

Além disso, os alunos que não tenham ligação à internet em casa podem descarregar os conteúdos para o computador ou tablet na escola e aceder a eles, em modo offline, em qualquer lugar.