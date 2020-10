Alunos de Santa Marta de Penaguião foram abrangidos pela iniciativa da Fundação AGEAS

Com o início do ano letivo e o regresso às aulas, a Fundação Ageas lançou o Plano de Emergência Social para a Educação e Inclusão Digital.

O objetivo é minimizar o impacto da educação à distância para as crianças e jovens mais vulneráveis, sem acesso a computador e/ou internet, facilitando a continuidade da aprendizagem no contexto atual de pandemia.

Durante o mês de setembro, a Fundação Ageas doou 50 computadores portáteis, com o apoio da Dell, e equipamentos e serviços de internet, durante um ano, oferecidos pela Altice Portugal.”

No Município de Santa Marta de Penaguião, após análise conjunta entre o Agrupamento de Escolas, a autarquia e a Fundação AGEAS, foram indicadas quatro crianças que reuniram os requisitos obrigatórios para serem abrangidas pela iniciativa.

As crianças (e as respetivas famílias) receberam o material de apoio ao estudo com enorme entusiasmo comprometendo-se a ter uma dedicação redobrada ao longo do corrente ano letivo.

Um agradecimento especial em nome do Município penaguiense à Fundação AGEAS pela iniciativa realizada.