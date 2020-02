Alunos da Escola de Hotelaria do Douro-Lamego campeões nacionais no Portugal Skills 2020

Durante quatro dias, alunos dos quatro cantos do país reuniram-se em Setúbal para competir no Campeonato Nacional das Profissões. A Escola de Hotelaria do Douro-Lamego enviou 2 dos seus alunos para esta competição, cuja fase regional se realizou em novembro de 2019: Benedita Rua, na categoria Restaurante-Bar, e Mário Vingadas, na categoria Cozinha.

Ambos os alunos se sagraram campeões e arrebataram o ouro na respetiva categoria sendo que, com esta vitória, candidatam-se a uma participação nos Campeonatos Europeu e Mundial das Profissões, organizados, respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela WorldSkills International.