Alto Tâmega regista 193 casos ativos de Covid-19

Os seis concelhos do Alto Tâmega apresentaram, ontem, um total de 193 casos ativos de doença por Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico nº 138, da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, publicado a 16 de outubro.

O concelho de Montalegre tem neste momento 78 casos ativos, Chaves 54, Valpaços 25, Vila Pouca de Aguiar também 25, Boticas um e Ribeira de Pena tem dez infetados.

De referir que há, ainda, 185 contactos de casos confirmados que se encontram em vigilância ativa pelas autoridades de saúde. Para além disso, 135 estão recuperados e há a lamentar três óbitos, registados no concelho de Chaves.