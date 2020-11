Alto Tâmega com 427 casos ativos de Covid-19. Chaves tem 223 pessoas infetadas

Os seis concelhos do Alto Tâmega apresentaram, hoje, um total de 427 casos ativos de doença por Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemiológico nº 158, da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, publicado a 6 de novembro. Há, ainda, um total de 209 pessoas em isolamento e que se encontram em vigilância ativa pelas autoridades de saúde.

O concelho de Chaves tem neste momento 223 casos ativos, Montalegre 25, Valpaços 30, Vila Pouca de Aguiar tem 84, Ribeira de Pena tem 47 infetados e Boticas 18.

Para além disso, 353 estão recuperados e há a lamentar cinco óbitos, três registados no concelho de Chaves, um em Ribeira de Pena e um em Montalegre.