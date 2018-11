Os concelhos membros da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) vão associar-se à Rede Internacional de Bio-Regiões.

A adesão de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar à “INNER – International Network of Eco Regions” formalizar-se-á no próximo dia 21 de novembro, no auditório da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, onde se realizará a II Conferência Internacional sobre as Bio-Regiões, por volta das 14h30.

Com esta conferência, a INNER pretende “incentivar o nascimento de mais Bio-Regiões em Portugal, envolver toda a comunidade na gestão sustentável dos recursos locais, promover a cultura do biológico numa abordagem territorial, contribuir para um desenvolvimento atento à conservação dos recursos, o respeito do meio ambiente, a valorização dos diferentes locais e, desta forma, a qualidade de vida”.

Nesta conferência, que contará com a presença do secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, serão abordadas as bio-regiões como novo modelo de desenvolvimento rural e aprofundado o exemplo de Idanha-a-nova que é a única bio-região portuguesa.

A comitiva das Bio-Regiões chega a Portugal a 19 de novembro, dia em que começa o périplo pelos seis concelhos do Alto Tâmega, terminando a visita ao território no dia 22 de novembro.

