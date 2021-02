Altice entregou à GNR de Vila Real equipamentos para ajudar combater isolamento dos idosos

No âmbito da parceria entre a Altice Portugal e a GNR, foi colocado à disposição das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) mais um tablet e cartão de dados móveis. Numa altura em que a força das circunstâncias obriga os portugueses a permanecer em casa, estes equipamentos, permitirão encurtar distâncias e promover o contacto, através de videochamadas, entre idosos que vivem sozinhos ou isolados e as suas famílias, no âmbito do programa 65 Longe+Perto da GNR.

Num claro reforço do compromisso que assume diariamente perante os portugueses, a Altice Portugal volta a aliar-se à Guarda Nacional Republicana para dotar todos os comandos territoriais da GNR com os equipamentos e serviço de dados necessários para que milhares de idosos em todo o país possam manter-se próximos das suas famílias.

Através desta parceria, a GNR dispõe agora de mais meios para fortalecer o trabalho fundamental que desenvolve junto da população portuguesa, em particular junto das camadas mais vulneráveis, que a propósito da crise pandémica que vivemos se veem muitas vezes privadas do contacto com os seus familiares.