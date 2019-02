Alterações Climáticas e Viticultura trazem especialistas europeus à UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai receber especialistas de organismos europeus especializados em alterações climáticas e viticultura na europa. Trata-se da conferência Clim4Vitis – Climate change impact mitigation – que terá lugar no edifício de laboratórios, de 18 a 20 de fevereiro.

O Clim4Vitis é um projeto H2020 Twinning na área da viticultura e alterações climáticas e pretende consolidar parcerias internacionais e disseminar informação relativa a estas temáticas junto dos stakeholders nacionais na área da vitivinicultura.

Este projeto é coordenado pela UTAD, em consórcio com o Potsdam Institut fuer Klimafolgenforschung (PIK); a Universita degli studi di Firenze (UNIFI); o Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); e a Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), e o objetivo é juntar o know-how destas instituições lideres europeias e promover a transferência de conhecimento, assim como medir e avaliar os impactos das alterações climáticas na viticultura europeia.

Durante três dias os interessados poderão ter contato com especialistas de referência na viticultura e alterações climáticas, destacando-se a conferência do dia 19 à tarde que terá como oradores José Roquete da Esporão, Hans Schultz da Geisenheim University – Alemanha; Benjamim Bois da Universidade de Burgundy – França; Inaki Cortazar do INRA – França; e João Santos da UTAD.

Esta conferência inclui um workshop no dia 18 que visa fornecer uma visão geral de diferentes abordagens de última geração de modelação de videira e abordará a fenologia, o crescimento, pragas e doenças da videira sob diferentes condições ambientais; e no dia 20 um curso de formação avançado dedicado às alterações climáticas e à viticultura, que irá fornecer informação sobre as melhores práticas com valor agregado ao setor.

Esta conferência é organizada pelo CITAB/UTAD, tem entrada livre e gratuita, sujeita a inscrição, e dirige-se a estudantes, investigadores, produtores, empresas e demais interessados nestas temáticas. A participação do setor vitivinícola nacional é particularmente bem-vinda no conjunto dos eventos.