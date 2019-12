Almoço dos Idosos de Vila Real 2019

Apesar do mau tempo, o Município de Vila Real cumpriu, mais um ano, a tradição de juntar à mesa, nesta quadra festiva, os seniores Vila-realenses, no habitual Almoço de Idosos do Concelho de Vila Real, que se realizou hoje, dia 21 de dezembro, no Regimento de Infantaria 13.

Responderam ao convite da autarquia cerca 2000 idosos, provenientes das 20 freguesias do Concelho. O ambiente foi, como sempre, de muita festa e animação, proporcionando momentos de convívio e confraternização entre todos os presentes.

O Município de Vila Real agradece ao Regimento de Infantaria 13, às Juntas de Freguesia e a todos os voluntários que quiseram estar presentes nesta bonita tradição de Natal.