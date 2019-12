Almoço de Natal reuniu centenas de idosos em Mondim de Basto

A Câmara Municipal abriu os festejos desta quadra natalícia com o tradicional Almoço de Natal dos Idosos que, no passado sábado, dia 14 de dezembro, juntou cerca de 500 pessoas de todos os lugares do concelho.

O dia de partilha iniciou com a celebração da eucaristia, presidida pela Padre Manuel Machado. Seguiu-se o tradicional almoço de Natal, que se prolongou até ao entardecer e que foi animado pelo projeto Arte de Incluir, da ASAD – Associação Social de Apoio à Deficiência.

O executivo municipal congratula-se com a forte adesão dos munícipes mais idosos a este tipo de iniciativas que, como referiu o Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, pretendem contribuir para o bem-estar físico e emocional destas pessoas. Nas palavras que dirigiu a todos os presentes, o Presidente da Autarquia reforçou a ideia de que “a maior obra que podemos fazer pela comunidade é cuidar do bem-estar e da felicidade das pessoas”. É esse o compromisso da autarquia para com a população do concelho.

Este almoço reuniu idosos de todo o concelho e contou com o empenho das Juntas de Freguesia e demais entidades que integram o Conselho Local de Ação Social (CLAS).