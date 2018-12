Contagiados pela magia da quadra, cerca de 500 seniores, oriundos de todas as freguesias do concelho, participaram na habitual iniciativa lançada pela Câmara Municipal de Mesão Frio, no dia 21 de dezembro. O encontro anual voltou a ser envolto de partilha, de união, de amizade e de muitos sorrisos.

Para a população sénior, a festa começou pelas 11h30, na Igreja de Santa Cristina, com a cerimónia eucarística de Natal concelebrada pelos párocos Luís Saavedra e António de Andrade, em colaboração com o Grupo Coral da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio. Seguidamente, no pavilhão multiusos municipal, decorreu o almoço convívio onde, para além dos seniores, marcaram presença os representantes das instituições e associações concelhias e autarcas. À semelhança de anos anteriores, fizeram parte do cardápio, o bacalhau, as batatas, a couve, as rabanadas, o bolo-rei e a aletria. A animação musical ficou a cargo de Mónica M.

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, usou da palavra para desejar boas festas e teceu um agradecimento a todos os presentes e aos funcionários da autarquia, que tudo fizeram para que o evento fosse, mais uma vez, um sucesso.

No final da tarde e já depois de vários momentos preenchidos de conversa e animação musical, foi servido um lanche que encerrou a comemoração.

Reforçar os laços entre a comunidade sénior e promover valores tão nobres como a solidariedade e a fraternidade, são sempre os objetivos deste reencontro de salutar convívio que todos os anos a autarquia de Mesão Frio proporciona.

