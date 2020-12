Alijó: requalificação do Bairro da Arcã já está no terreno

O Município de Alijó está a proceder à requalificação do Bairro da Arcã, localizado na sede do Concelho. Esta obra vai exigir um investimento total superior a 350 mil euros, que irá permitir requalificar os acessos e as infraestruturas.

O Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, defende que é importante avançar com este investimento no Bairro da Arcã, cujas infra-estruturas de água e saneamento se encontram praticamente colapsadas.

A empreitada, denominada “Regeneração Urbana – Requalificação da Rua da Arcã”, em Alijó, tem como objetivo requalificar o espaço público e melhorar as condições de mobilidade automóvel e pedonal. A intervenção prevê a requalificação das infraestruturas existentes, nomeadamente rede de água, saneamento e pluviais, e ainda do pavimento do Bairro da Arcã.

Em anexo, imagem da intervenção no Bairro da Arcã.