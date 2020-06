Alijó: requalificação da área envolvente ao Plátano já está no terreno

A requalificação da área envolvente ao Plátano, no centro da Vila de Alijó, já está no terreno. Este projeto enquadra-se no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e tem como objetivo tornar o espaço público mais atrativo e ambientalmente sustentável, promovendo a mobilidade suave.

“Esta obra vai devolver o centro histórico da vila de Alijó às pessoas. Vamos requalificar o espaço público e melhorar a imagem urbana do centro da vila, de modo a promover a sua valorização ecológica, estética e funcional”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes.

O novo arranjo urbanístico vai afastar a circulação automóvel do Plátano para que a sua área envolvente possa ser aproveitada pela população. A intervenção vai exigir um investimento superior a 450 mil euros, comparticipados em 85% por fundos comunitários, e tem um prazo de execução de 12 meses.