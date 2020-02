Alijó recebe Juramento de Bandeira do RI19 a 21 de fevereiro

O Exército Português escolheu Alijó para realizar a cerimónia de Juramento de Bandeira do 1º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2020, do Regimento de Infantaria 19 (RI19), de Chaves. O Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, convida todos os munícipes a assistir a este evento público que terá lugar no dia 21 de fevereiro, a partir das 11 horas, na Avenida 25 de Abril.

“É uma honra muito grande para Alijó receber este ato solene, que reforça a relação de proximidade e abertura da Instituição Militar à sociedade civil e que resulta da estratégia de descentralização destas iniciativas do RI19 e a sua realização em diferentes locais da região”, sublinha José Rodrigues Paredes.

A cerimónia vai coroar o esforço e dedicação dos Soldados Recrutas ao longo do curso, assinalando desta forma um importante momento nas suas carreiras militares. Os Soldados Recrutas irão jurar, perante a Bandeira Nacional, como portugueses e como militares, estarem sempre prontos, a lutar pela liberdade e independência da Pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida.

O programa da cerimónia militar inicia-se com a continência à Alta Entidade e a integração do Estandarte Nacional. Segue-se uma alocução alusiva à cerimónia, realizada pelo comandante da Companhia de Formação e a imposição de condecorações a militares e antigos combatentes. A cerimónia prossegue com a leitura dos Deveres Militares, a fórmula do Juramento de Bandeira e a imposição das Boinas.

O programa termina com o desfile das Forças em Parada em continência à Alta Entidade e atuação da Banda Militar do Exército – Polo do Porto. Será ainda possível visitar uma exposição estática de viaturas blindadas de rodas Pandur II. O evento contará com a presença de diversas entidades civis e militares da região.