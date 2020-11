Alijó reativa Gabinete de Crise e promove desinfeção de espaços públicos

O Gabinete de Crise do Município de Alijó está a trabalhar diariamente para garantir o apoio a todos aqueles que se encontram em situação mais vulnerável, em resultado da evolução da pandemia de Covid-19. A Linha de Apoio Municipal está disponível todos os dias, das 9h00 às 19h00, através do 259957100.

Uma viatura do Município de Alijó está a percorrer todas as freguesias do concelho para proceder à higienização de espaços públicos, através da utilização de uma máquina de desinfeção por ozono, ecológica. Estas ações de desinfeção irão estender-se ao longo dos próximos dias.

Foi também disponibilizada a Linha de Apoio Psicossocial “Alijó + Próxima”, destinada a todos aqueles que necessitam de apoio na gestão emocional ou que estão em situação de vulnerabilidade, decorrente da pandemia Covid-19. Esta linha foi criada pelo CLDS 4G – Cidadania 4.0, em parceria com o Município de Alijó, sendo totalmente gratuita e confidencial. Caso necessite de apoio, pode ligar todos os dias úteis, através dos números 927626679 ou 964130796.