O Município de Alijó continua a disponibilizar acesso gratuito a medicamentos a todos os munícipes e famílias em situação de carência, no âmbito do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

Esta medida de reforço da solidariedade e coesão social permite garantir que as pessoas sem condições económicas possam adquirir os medicamentos comparticipados que lhes são prescritos.