Alijó: obras da Ciclovia do Campo Meão já iniciaram

Tiveram início, dia 15 de junho, os trabalhos de execução da Ciclovia do Campo Meão, que vai ligar as vilas de Alijó, Favaios e Sanfins do Douro, ao longo de 7,4 quilómetros. A empreitada têm a duração prevista de 12 meses.

O objetivo desta obra é introduzir padrões de mobilidade sustentável, permitir a ligação dos três principais polos urbanos e populacionais, encurtando a distância entre eles, e promover um estilo de vida mais saudável e ativo.

A Ciclovia vai unir os três principais polos urbanos e populacionais do concelho, através do Campo Meão entre o lado poente de Alijó e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro.