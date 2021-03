Alijó: novo canil terá capacidade para 80 cães e gatos

O Município de Alijó deu mais um passo na execução do Canil Municipal e já adjudicou a obra no valor de cerca de 340 mil euros. Este projeto visa estruturar e dignificar as políticas municipais relativas aos animais errantes do concelho, nomeadamente os problemas de captura e esterilização.

Tendo em conta a resposta insuficiente por parte do Canil Intermunicipal de Vila Real, a Câmara decidiu avançar com esta obra para resolver os problemas de captura e esterilização dos animais errantes e abandonados no concelho.

A nova infraestrutura terá capacidade para 80 cães e gatos.