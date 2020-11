Alijó: nova iluminação pública mais eficiente e sustentável

Está em curso a requalificação da rede de iluminação pública do Concelho, que está a substituir cerca de três mil luminárias por lâmpadas LED, mais eficientes, e que vai permitir uma redução de emissões de dióxido de carbono (C02) de 236,4 toneladas por ano, o que representa uma redução de 65,3% no consumo de energia primária.

Através desta modernização da rede de iluminação pública, o Município de Alijó espera obter uma redução no seu consumo anual de energia de cerca de 656.609 kWh/ano.

Esta intervenção, englobada numa estratégia que procura dar resposta às preocupações ambientais com recurso a tecnologias mais sustentáveis, permite reduzir as emissões de CO2, bem como reduzir os custos com a energia.

Esta requalificação, que resulta de um investimento de cerca de 519 mil euros, comparticipado pelo ao Norte 2020 – Eficiência e Requalificação Energética da Iluminação Pública, vai traduzir-se numa poupança calculada que ultrapassará os 1,1 milhões de euros no final dos 12 anos de vida útil dos novos equipamentos de eficiência energética.