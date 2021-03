Alijó: Município homenageia Plátano Centenário com lançamento de livro pedagógico

O Município de Alijó vai assinalar o Dia da Árvore com uma homenagem ao Plátano Centenário, um dos principais ex-libris do Concelho, através da entrega de um livro pedagógico dedicado a esta árvore a cerca de 500 crianças do Pré-escolar e alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico.

O Presidente da Câmara Municipal, José Rodrigues Paredes, irá fazer a entrega deste livro, no próximo dia 22 de março, às 10h30, junto ao Plátano Centenário de Alijó, a uma turma do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, numa sessão simbólica que seguirá todas as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Esta publicação, chamada “Raízes de Sabedoria”, é lançada no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar Alijó Educa+, financiado pelo Norte 2020, e constitui mais uma ferramenta disponibilizada pelo Município de Alijó a todas as crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º ciclo do Ensino Básico.

O objetivo é estimular a aprendizagem e a vontade de saber e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento da afirmação de uma identidade e valorização do território nos alunos. Este livro é mais um recurso pedagógico que pode ser trabalhado em várias disciplinas e sob diferentes prismas, desde a leitura, a escrita, o estudo do meio, cidadania, atividade física e nas várias expressões artísticas.

O Plátano de Alijó, ou a Árvore Grande como também é apelidada, é um dos mais antigos e relevantes símbolos do Concelho. Foi mandada plantar pelo 1º Visconde da Ribeira e completa, este ano, 165 anos. Em 1953, foi classificada como Árvore de Interesse Público, por constituir um património de elevado valor ecológico, paisagístico e histórico.