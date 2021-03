Alijó: município associa-se a iniciativa de arborização da Ciclovia do Campo Meão

Terá lugar amanhã, 21 de março, uma plantação de árvores junto à Ciclovia do Campo Meão, entre as 9 e as 12 horas. O Município associa-se a esta iniciativa da Quinta da Avessada, responsável pela cedência das árvores que serão plantadas por alunos da Escola Básica de Favaios.

A iniciativa da Quinta da Avessada, denominada “Criar Raízes na Comunidade”, foi lançada em parceria com o Município de Alijó, o Agrupamento de Escolas D. Sancho II e os Bombeiros Voluntários de Favaios.

A Quinta da Avessada convidou os alunos do Ensino Básico de Favaios para plantarem as árvores adquiridas através de uma campanha realizada junto de turistas. Na compra de produtos da Enoteca Douro, uma parte reverteu para a aquisição de árvores.