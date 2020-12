Alijó: fibra ótica vai chegar a 90% das casas do concelho

Está em fase de instalação a rede de fibra ótica que irá chegar a mais de 90% das casas do Concelho de Alijó, garantindo a cobertura de cerca de 9500 habitações.

Esta expansão representa a duplicação da cobertura atual no território e vai permitir que a fibra ótica chegue a localidades de menor densidade populacional, o que representa um importante passo para mitigar as desigualdades territoriais a nível das telecomunicações.

Depois desta expansão, tanto as famílias como as empresas do Concelho de Alijó passam a ter acesso a serviços de telecomunicações com mais velocidade, maior largura de banda, melhor cobertura e maior qualidade.

O Município do Alijó celebrou um acordo com a empresa DST Telecom, responsável pela expansão da rede, para a instalação de um contentor de telecomunicações que vai permitir a criação de mais 100 mil acessos.