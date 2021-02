Alijó: EN322-2 e M585 interditas ao trânsito devido a derrocadas

O Município de Alijó informou, ontem, que a EN322-3, no troço entre Vale de Mendiz e Pinhão, e a EM585, desde o cruzamento da EN 322-3 até ao LBV, encontram-se interditadas ao trânsito nos dois sentidos, devido a derrocadas provocadas pela chuva intensa. Como alternativa, os veículos ligeiros que pretendem circular entre Alijó e Pinhão deverão utilizar a EM585, via Casal de Loivos. A circulação nesta via está interditada a veículos pesados.

“As equipas estão no terreno a trabalhar na reposição das condições de segurança para a circulação”, explicou o município.