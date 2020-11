“Alijó em Casa”: plataforma junta serviços com entrega ao domicílio

“Alijó em Casa” é uma plataforma que junta serviços com entrega ao domicílio num só lugar. A aplicação “Alijó em Casa” disponibiliza informação sobre os serviços com entrega ao domicílio existentes no concelho de Alijó.

O objetivo é que, a partir de casa e através de uma plataforma única, a população saiba onde pode encontrar produtos e serviços e os comerciantes e empresários anunciem os seus produtos e serviços, mantendo assim a sua atividade.

Consulte https://alijoemcasa.pt ou descarregue a aplicação “Alijó em Casa” no seu telemóvel.