Alijó é o primeiro Município de Portugal a fazer um Plano Municipal de Ordenamento Florestal

O Município de Alijó, em colaboração com a Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza e com a ANESF – Associação Nacional do Engenheiros e Técnicos do Sector Florestal, será pioneiro na criação dum instrumento de ordenamento da floresta e do território inovador, que virá trazer maior eficácia na sua gestão.

Esta colaboração nasce da vontade do Município de Alijó em promover o desenvolvimento regional em segurança e harmonia com a Natureza. O Plano Municipal de Ordenamento Florestal de Alijó tem quatro objetivos principais.

1 – Garantir a segurança de pessoas e bens através do ordenamento florestal e territorial, prevenindo a ocorrência de incêndios e, no caso de estes ocorrerem, garantir que não se transformam em incêndios de grandes dimensões e causem um mínimo de prejuízos.

2 – Dinamizar a economia local, promovendo a exploração dos diversos recursos naturais, produtos e serviços do ecossistema, assim como das espécies florestais melhor adaptadas aos locais, recorrendo às técnicas silvícolas mais adequadas, de modo a garantir a exigência de serviço do ecossistema, matérias-primas e produtos de origem florestal capazes de potenciar o rendimento das populações locais e em simultâneo a criação de postos de trabalho.

3 – Promover a qualidade ambiental e biodiversidade, apostando em floresta autóctone e na promoção e valorização dos serviço do ecossistema, enriquecendo a paisagem e favorecendo a proteção dos solos e da água.

4 – Integrar as diversas ferramentas de ordenamento do território, agindo de modo a ser possível implementar no terreno ações concretas que reflitam as politicas municipais de desenvolvimento e que consigam integrar de forma concreta e eficaz os diversos instrumentos já existentes como o PROF, o PMDFCI e o PDM.

Assim, será possível fazer a necessária compartimentação e proteção das áreas florestais e apoiar os cidadãos na escolha das espécies e técnicas mais adequadas a cada local específico