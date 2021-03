Alijó: crianças e alunos do Pré-Escolar e 1º CEB receberam livro “Raízes de Sabedoria”

Para assinalar o Dia da Árvore, o Município de Alijó entregou o livro pedagógico “Raízes de Sabedoria”, dedicado ao Plátano Centenário, a todas as crianças e alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Como forma de os sensibilizar para a importância da preservação do Ambiente, foi ainda entregue uma pequena árvore a cada turma para que sejam plantadas nas suas escolas.

Decorreu, a 22 de março, uma sessão simbólica, junto ao Plátano de Alijó, onde foi apresentado o livro pedagógico “Raízes de Sabedoria” que chegou a todas a todas as crianças e alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. O livro “Raízes de Sabedoria” foi lançado no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar Alijó Educa+, financiado pelo Norte 2020, e constitui mais uma ferramenta disponibilizada pelo Município de Alijó.

O objetivo é estimular a aprendizagem e a vontade de saber e, ao mesmo tempo, possibilitar o desenvolvimento da afirmação de uma identidade e valorização do território nos alunos. Este livro é mais um recurso pedagógico que pode ser trabalhado em várias disciplinas e sob diferentes prismas, desde a leitura, a escrita, o estudo do meio, cidadania, atividade física e nas várias expressões artísticas.