Alijó comemora o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o roteiro (Re)Descobrir o Património

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala a uma escala internacional anualmente, foi aprovado pela UNESCO a 18 de Abril de 1983. Tem por objetivo sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do património bem como a necessidade da sua proteção e valorização. Ao celebrar-se assim o património nacional, comemora-se igualmente a solidariedade internacional em torno do conhecimento e salvaguarda do património em todo o mundo. Em 2018 o tema proposto para este Dia foi “PATRIMÓNIO CULTURAL: DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO”. Com este enquadramento, o Município de Alijó irá portanto realizar quatro atividades divididas pelo período da manhã e tarde, de carácter gratuito e abertas ao público em geral.

Entre as 9h.20m e as 11h.30m pretende-se “(Re)Descobrir o Barroco” através da realização de um passeio pedagógico pela aldeia de Perafita, seguido de visita guiada ao respetivo complexo arquitetónico de caráter religioso edificado: a Casa dos Milagres – recentemente restaurada – devidamente enquadrada no século XVIII e estilo/período artístico barroco. Pelas 11h.40m sugere-se “(Re)Descobrir da Cultura Castreja” por via de uma visita técnica e pedagógica guiada ao Castro de São Marcos (Pópulo) que incluirá a visualização e interpretação dos trabalhos científicos de restauro da 2.ª linha de muralha. Da parte de tarde recuar-se-á até à Pré-História Recente, tendo em vista o “(Re)Descobrir do Megalitismo” na Anta da Fonte Coberta, classificada como Monumento Nacional desde 1910. Por último, cerca das 16h, rumar-se-á até à aldeia vinhateira de Favaios com a finalidade de “(Re)Descobrir o Moscatel e o Trigo de Favaios” através de visita guiada ao Núcleo Museológico do Pão e Vinho de Favaios, seguida de prova do tão afamado vinho licoroso.

Todas estas atividades vão decorrer ao longo do dia 14 de Abril e a divulgação a nível nacional da oferta no concelho de Alijó conta com a colaboração do IGPC e pode ser consultada em http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2018/public. Para mais informações e inscrições pode também visitar http://www.arqueologia.cm-alijo.pt ou enviar um e.mail para arqueologia@cm-alijo.pt.

