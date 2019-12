Alijó: combatentes evocados em homenagem

Foi inaugurado, a 1 de dezembro, o Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes do Ultramar do Concelho de Alijó. Os nomes dos militares que tombaram ao serviço da Pátria estão agora gravados num memorial de homenagem situado na Praça do Município, em Alijó.

O Presidente da Câmara, José Paredes, sublinhou que esta cerimónia serviu para fazer “justiça para com uma geração de portugueses” que não pode cair no esquecimento e destacou o simbolismo desta inauguração no dia em que se comemorou a Restauração da Independência. “É importante assumirmos o nosso passado coletivo tal como foi e, inequivocamente, reconhecermos que somos devedores para com aqueles jovens que interromperam o curso normal das suas vidas para se entregarem a uma espécie de desterro para terras longínquas no continente africano”, afirmou.

José Paredes frisou que “o Estado tem o dever de gratidão para com os ex-combatentes e as suas famílias”, mas acrescentou que “a gratidão, por si só, não é bastante”. “É necessário que o Estado apoie os ex-combatentes de modo a que possam minorar as dificuldades, as doenças, enfim, para que possam resolver, tanto quanto for possível, as sequelas que resultaram da experiência de guerra”, salientou.

Durante a cerimónia, teve também a palavra o representante da Comissão Provisória dos Ex-Combatentes do Concelho de Alijó, Olivério Teixeira. “Ontem como hoje, estamos aqui a cumprir o nosso dever, honrando os nossos companheiros e camaradas”, disse Olivério Teixeira, que ressalvou ainda o papel do Município de Alijó que, “em nome dos seus cidadãos, cumpriu o seu dever para que a memória não esqueça” todos aqueles que perderam a vida ao serviço do País.

A Bênção do Monumento ficou a cargo do Padre Jorge Cachide Ferreira. O Hino Nacional ficou a cargo da Banda Filarmónica de São Mamede de Ribatua. A cerimónia contou com a presença, entre outros, do Comandante Distrital da GNR de Vila Real, Coronel António Leal, do representante do R113, Tenente-Coronel Luís Rodrigues, e de representantes da Delegação de Macedo de Cavaleiros da Liga dos Ex-Combatentes e da Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra.