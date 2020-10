Concelho de Alijó com 52 casos ativos de doença por Covid-19

O concelho de Alijó apresenta, hoje, 52 casos ativos de doença por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela autarquia, que regista uma diminuição em relação ao dia anterior (60). Há, ainda, 68 pessoas em isolamento e a lamentar três óbitos.

O número elevado de casos justifica-se pelos surtos recentes em unidades de apoio social, nomeadamente no Lar de Idosos de Sanfins do Douro e na Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Alijó.

De referir que o ACeS Douro Norte, entidade responsável pela divulgação dos dados epidemiológicos do concelho, introduziu um novo dado relativo a casos “em verificação de desfecho”, que são 24. Segundo esta autoridade, este dado diz respeito a situações em que foram atingidos critérios de cura (alta clínica) previstos na Norma 004/2020 da Direção-Geral da Saúde, sendo necessário fazer uma verificação manual destas situações.

O Município de Alijó apela , ainda, ao cumprimento das normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

De referir que uma viatura do Município de Alijó está a percorrer todas as freguesias do concelho para proceder à higienização de espaços públicos, através da utilização de uma máquina de desinfeção por ozono, ecológica.