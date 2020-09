Alijó celebra “Fins-de-semana Gastronómicos” de 18 a 20 de setembro

Em plena época de vindimas, o Município de Alijó volta a promover a iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”. O Bacalhau Frito e a Massa à Lavrador e as Filhoses da Vindima voltam a ocupar o lugar principal nos restaurantes aderentes. Esta iniciativa, que acontece de 18 a 20 de setembro, prevê ofertas e descontos, nomeadamente entrada gratuita no Núcleo Museológico do Pão e do Vinho, em Favaios, e 20% de desconto nas noites de sexta e sábado nos alojamentos aderentes.

A gastronomia alijoense reflete a história de uma região bem marcada pelas suas características diferentes, mas tão peculiares. Por um lado, o Douro, com um microclima tão próprio, patente nos sabores e aromas dos seus excelentes vinhos. Por outro, o contraste com uma região de montanha bastante mais fria e seca onde se cultivam para além do vinho, batata, cereais, castanha, amêndoa e azeite. É nesta zona que se faz criação de algumas raças autóctones como a vaca maronesa, a cabra serrana e o porco bísaro.

Todos estes elementos dão azo a uma panóplia de sabores que nos aguçam o paladar. O Douro traz-nos à memória a época das vindimas e as suas refeições à lavrador bastante enérgicas por sinal. É o caso do rancho, da sopa de feijão, do bacalhau frito com broa logo ao pequeno-almoço. Um pouco mais acima em Favaios, aliado ao famoso moscatel, o tão apetecível pão de trigo de quatro cantos confecionado ainda em fornos a lenha e também a excelente bola de carne.

Sempre em sintonia com uma reserva de vinho tinto para acompanhar um saboroso cabrito assado no forno, uma feijoada à transmontana, umas batatas de sarrabulho e a imensa riqueza dos nossos enchidos: alheiras, chouriços e salpicões. Apreciar um Porto velho seria praticamente impensável sem o acompanhamento de um doce caseiro. O pão-de-ló de água, o bolo de amêndoa, as cavacas de Santa Eugénia, as amêndoas cobertas ou o bolo borrachão, são sempre excelentes opções.

Esta iniciativa é promovida pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal e acontece, durante todo o ano, em vários municípios da região Norte.