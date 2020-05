Alijó assinala Dia Mundial da Criança de forma online

O Município de Alijó, dando resposta à realidade vivida atualmente, vai celebrar o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, de forma online, com a cantora Rita Redshoes. O projeto educativo “Rita e a Floresta dos Legumes” inclui a dramatização de histórias, temas musicados e atividades pedagógicas sobre alimentação e estilos de vida saudáveis e destina-se aos 430 alunos do ensino pré-escolar, público e privado, e do 1º ciclo do ensino básico do concelho.

Mesmo à distância, o Município de Alijó vai proporcionar a oportunidade de festejar o Dia Mundial da Criança aos alunos mais novos do Concelho, aos quais vai ainda oferecer o livro “Rita e a Floresta dos Legumes” para poderem acompanhar as atividades online.

A apresentação da cantora Rita Redshoes será visionada pelos alunos do ensino pré-escolar em contexto de sala, uma vez que os estabelecimentos deste nível de ensino reabrem a 1 de junho. Os restantes alunos irão assistir à dramatização de histórias e temas musicados durante as aulas síncronas.

A roda dos alimentos, a dieta mediterrânica, as técnicas culinárias saudáveis e o exercício físico são algumas das temáticas exploradas no projeto. A apresentação online estará disponível na página do Facebook do Município de Alijó e do PIICIE Alijó Educa+, podendo depois ser utilizada como recurso educativo pelos professores e educadores, em contexto de sala de aula, ou pelas famílias, em casa.

Dada a sua importância, também o Dia Mundial do Ambiente, que se assinala a 5 de junho, será celebrado de forma semelhante. O Município de Alijó vai apresentar o projeto pedagógico de educação ambiental “Poupar é ganhar”, dirigido a todas as crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do concelho.

Os alunos irão assistir a uma apresentação onde se falará sobre energia, água, papel e eficiência energética e que inclui a dramatização de histórias, atividades pedagógicas e musicais sobre comportamentos ambientalmente responsáveis, promotores da preservação e sustentabilidade do Ambiente.

Estes dois projetos são produzidos pela Betweien e enquadram-se no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Alijó Educa+, apoiado pelo Norte 2020.