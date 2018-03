Alijó acolhe as Comemorações do Dia Mundial do Teatro da Fundação INATEL

Alijó é concelho escolhido em 2018 para as comemorações do Dia Mundial do Teatro da Fundação INATEL que decorrem entre 23 e 25 de março.

À semelhança de anos anteriores, a Fundação INATEL, desta vez em colaboração a Câmara Municipal de Alijó, Juntas de Freguesia de Alijó, Favaios, Pinhão e Associação Vale D’Ouro, levam a efeito as COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO, cuja efeméride decorre anualmente em 27 de março mas, como este ano coincide com um dia de semana foram antecipadas para os dias 23, 24 e 25 de março, respetivamente sexta, sábado e domingo, através da realização de 3 espetáculos.

No dia 23 o Pinhão receberá a estreia nacional de “O Chá de São Cornélio”, uma adaptação de “A Mandrágora” de Maquiavel levada a cena pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense. No dia seguinte, o Teatro Auditório Municipal de Alijó recebe o Teatro Fórum Boticas com o clássico “Alice no País das Maravilhas”. As comemorações encerram no domingo, dia 25 em Favaios, com Hotel Paraíso, uma adaptação a um texto de António Torrado executada pelo Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro.

Esta iniciativa descentralizada (todos os anos tem lugar em diferentes locais) que a INATEL leva mais uma vez a efeito, tem como propósito promover o intercâmbio entre grupos de teatro associados da Fundação INATEL e ao mesmo tempo contribuir para a dinamização cultural na região e divulgar o trabalho de grande qualidade técnica e artística desenvolvido pelos grupos de teatro amador de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Participam na edição deste ano os grupos de teatro do Centro Cultural Lordelense, Associação Fórum Boticas e Associação Vale D’Ouro.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário