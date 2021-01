Alijó: 3,7 milhões de euros para dar resposta a pessoas que vivem em condições indignas

A Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, vão homologar o acordo de colaboração entre o Município de Alijó e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), relativo ao “1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”.

A cerimónia de assinatura do acordo terá lugar na próxima quarta-feira, dia 06 de janeiro, às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alijó.

Alijó será o primeiro município da região Interior Norte a assinar este acordo de colaboração que vai permitir um investimento de cerca de 3,7 milhões de euros na promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. Este será o 11º acordo assinado a nível nacional, no âmbito do “1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”.