Aliança escolhe Maria João Gaspar para cabeça de lista pelo distrito de Vila Real

Para o distrito de Vila Real o partido Aliança escolheu Maria João Gaspar para encabeçar a lista para as próximas eleições legislativas. A candidata, docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é natural do Funchal, mas reside no distrito há mais de 26 anos, onde estudou e desenvolveu toda a carreira profissional.

Foi “um regresso às origens uma vez que toda a minha família materna é transmontana, mas especificamente da região do Douro”, destacando o facto do seu trisavô, Torcato Luís de Magalhães, ter sido um dos paladinos do Douro. Esta é a sua primeira incursão na vida politica, e a necessidade de “fazer politica de uma forma diferente, pela positiva, defendo acima de tudo Portugal e, em particular o interior como uma região de oportunidades que se deve valorizar em prol dos interesses da população” foi o principal motivo para “abraçar este projeto por acreditar que Portugal pode mais e porque julgo que temos a obrigação e o dever de deixar um país melhor para os nossos filhos”.

A candidata afirma que se “identifica com o projeto Aliança, um partido de proximidade e aberto à sociedade civil, que se baseia em 3 eixos fundamentais o personalismo, o liberalismo e a solidariedade”, considerando fundamental “envolver os portugueses nas políticas públicas, em particular os mais jovens, cada vez mais afastados destas questões”. Neste sentido, o programa eleitoral da Aliança está disponível numa plataforma online, para que todos possam dar as suas contribuições para criar uma alternativa de futuro e de um novo projeto para Portugal.