Na assembleia realizada no passado dia 7 de janeiro, os militantes do partido Aliança, de Vila Real, elegeram a Comissão Instaladora Distrital do Partido que iniciará a sua atividade concorrendo às eleições europeias e legislativas de 2019.

Esta Comissão Instaladora é constituída pelos seguintes militantes: Albertino Túbio, Alberto Moura, Beatriz Aguiar, David Cardoso, Eduardo Saraiva, Joaquim Pinto, Isabel Aguiar, Iúri Morais, Octávio Gonçalves, Óscar Delfim, Pedro Miguel Pinto e Rolf Kemmler, que tem o cargo de coordenador.

Como primeiro passo, este partido enviou uma delegação para o Encontro Nacional das Distritais da Aliança, decorrido no passado dia 13 de janeiro, em Leiria, no qual estiveram presentes Paulo Almeida Sande, cabeça de lista da Aliança para as eleições europeias, bem como o fundador e presidente do partido, Pedro Santana Lopes.

“O novo partido é uma Aliança entre Portugueses, entre territórios, entre forças políticas democráticas, entre pessoas de diferentes condições económicas, raças, etnias, religiões, nacionalidades, orientações sexuais, opções de vida e ideologias. A Aliança vem para unir, respeitando a diferença e as diferenças. Vem para construir, porque Portugal pode muito mais”, declarou o partido em comunicado.