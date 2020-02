Aldeia de Travassos mantém viva tradição do Leilão das Carnes

O passado domingo, também cronologicamente denominado como domingo magro de carnaval, ficou marcado pela tradição do Leilão das Carnes que ainda se mantém viva na aldeia de Travassos, na freguesia do Bilhó.

A organização programou, logo pela manhã, uma caminhada de 8 km que percorreu as paisagens e o património construído da aldeia e da freguesia do Bilhó.

As dezenas de participantes e outros visitantes que se juntaram na aldeia puderam desfrutar ainda dos produtos agrícolas, fumeiros e carnes de elevada qualidade que encheram as bancas de venda, no Largo da Capela de Santa Bárbara.

Ao início da tarde e mantendo a tradição, os Mordomos de Santa Bárbara deram início ao tradicional Leilão das Carnes, tendo o valor angariado revertido para a Capela da Padroeira da Aldeia.

A animação prolongou-se até ao entardecer e esteve a cargo do grupo de concertinas Os Amigos de Mondim.

O Leilão das Carnes é uma tradição antiga que a autarquia ajudou a recuperar numa das aldeias mais genuínas do concelho e classificada como Aldeia de Portugal e que procura envolver as associações e a população local.

Esta iniciativa foi financeiramente apoiada pelo Município de Mondim de Basto.